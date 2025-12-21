النيابة تقدم تقارير الطب الشرعي للمتهمين في قضية المخدرات الكبرى

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وقام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من تقارير الطب الشرعي لعدد من المتهمين وهم: (سارة خليفة، محمد خليفة، وأحمد عطية)، الخاصة بوقائع تعرض المتهمين للإكراه على الاعتراف أثناء التحقيق داخل مبنى مكافحة المخدرات.

وتعود بداية القضية إلى ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط مشبوه مرتبط بسارة خليفة، أسفرت عن مداهمة شقتين سكنيتين بالقاهرة، إحداهما تخصها، واستخدامهما كمعامل سرية لتصنيع مخدر "البودرة" (الحشيش الصناعي)، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام تزن نحو 750 كيلوجرامًا، إضافة إلى مبالغ مالية.

ووفقًا للتحقيقات، تولت سارة خليفة دورًا محوريًا في تمويل العمليات والسفر للخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين بالتعاون مع متهمين هاربين، فضلًا عن إدارتها عمليات التصنيع والتجريب قبل التوزيع.

