كتب- علاء عمران:

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وفدًا من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر، لتفقد منشآت المركز والتعرف على برامج التأهيل والإصلاح المطبقة داخله، والتي تراعي أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشاد الضيوف بما شاهدوه من إمكانيات وبرامج معيشية وتأهيلية تسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع عقب انتهاء فترة عقوبتهم.