وفد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب يزور مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان | فيديو

كتب : علاء عمران

02:42 م 20/12/2025

مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

كتب- علاء عمران:
استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وفدًا من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر، لتفقد منشآت المركز والتعرف على برامج التأهيل والإصلاح المطبقة داخله، والتي تراعي أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشاد الضيوف بما شاهدوه من إمكانيات وبرامج معيشية وتأهيلية تسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع عقب انتهاء فترة عقوبتهم.

مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان حقوق الإنسان

