شهادات تمريض مزورة.. ضبط كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالبحيرة

كتب : علاء عمران

12:29 م 14/12/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، حيث قام بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات بمجالات التمريض والرعاية الصحية، موهمًا إياهم بإمكانية العمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية.

وعُثر بحوزته على شهادات خالية من البيانات، ومواد دراسية، وكارنيهات، واستمارات التحاق، إضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

البحيرة مركز شرطة كفر الدوار النصب الاحتيال

