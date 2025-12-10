إعلان

"خمرة مضروبة".. القبض على تاجر يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:57 م 10/12/2025

المتهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص لاتهامه بالاتجار في مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المذكور يقوم ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر دون ترخيص داخل نطاق المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته عدد من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

