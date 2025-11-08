كتب- صابر المحلاوي:

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمتابعة سير التصويت وإطلاع الرأي العام على مستجدات اليوم الثاني من الاقتراع بالمرحلة الأولى لانتخابات المصريين في الخارج.

ووفقًا للهيئة، كانت لجنة نيوزيلاندا أول لجنة يتم إغلاق التصويت فيها باليوم الثاني، حيث توافق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت نيوزيلاندا الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مصر، نظرًا للفارق الزمني البالغ 11 ساعة بين البلدين. في المقابل، كانت لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر لجنة تفتح أبواب التصويت يوم السبت، الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ما يوافق الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمت عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت، في 139 سفارة وقنصلية مصرية موزعة على 117 دولة حول العالم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتشمل المرحلة الأولى 70 دائرة انتخابية في 14 محافظة، حيث يتنافس 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة تغطي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ويُجرى الاقتراع في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتُجرى جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن نتائجها النهائية يوم 11 ديسمبر المقبل.