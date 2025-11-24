إعلان

تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية بالتجمع

كتب : محمود الشوربجي

06:42 م 24/11/2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسه 28 يناير المقبل.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما أن عدد من المتهمين مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

فيديو قد يعجبك



