الداخلية: ضبط 119 ألف مخالفة مرورية وفحص 1.688 سائقًا في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وضبطت خلال 24 ساعة 119.958 مخالفة متنوعة أبرزها، السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة، والمواقف العشوائية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص، وفحص 1.688 سائقًا تبين إيجابية 92 حالة تعاطٍ لمخدرات.

كما استمرت الحملات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 900 مخالفة متنوعة وفحص 136 سائقًا، تبين إيجابية 9 حالات تعاطٍ لمخدرات، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، مع التحفظ على مركبة مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

