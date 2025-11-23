إعلان

اليوم.. محاكمة 80 متهما بخلية الهيكل الإداري

كتب- صابر المحلاوي:

02:00 ص 23/11/2025

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى السابع قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، للمساهمة في تحقيق أهدافها، كما وُجه للمتهم الرابع عشر تهمة تمويل الإرهاب.

