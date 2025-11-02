"قاله رايح البيت وحمّل ناس تاني".. ضبط سائق أجرة أنزل راكبا من السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص بالبحيرة من قائد سيارة أجرة لقيامه بإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بدعوى ذهابه إلى منزله إلا أنه قام بتحميل السيارة مرة أخرى بالركاب.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل - لا يحمل رخصة قيادة- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.