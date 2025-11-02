إعلان

"قاله رايح البيت وحمّل ناس تاني".. ضبط سائق أجرة أنزل راكبا من السيارة

كتب- علاء عمران:

06:27 م 02/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص بالبحيرة من قائد سيارة أجرة لقيامه بإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بدعوى ذهابه إلى منزله إلا أنه قام بتحميل السيارة مرة أخرى بالركاب.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل - لا يحمل رخصة قيادة- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط سائق مشاجرة

