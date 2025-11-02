خلاف ميراث يتحول لمعركة.. حقيقة منشور الاعتداء بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بملاحقته والتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة شقيقه باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين الشاكى وأشقائه وتدخل (زوجة أحد أشقائه "المشكو فى حقها" - لها معلومات جنائية) فى تلك الخلافات والمحرر بشأنها العديد من المحاضر والمقضى فى أحدها بحبس المشكو فى حقها سنة وتم ضبطها فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.