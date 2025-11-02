إعلان

خلاف ميراث يتحول لمعركة.. حقيقة منشور الاعتداء بالغربية

كتب : مصراوي

06:15 م 02/11/2025

المنشور المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بملاحقته والتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة شقيقه باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين الشاكى وأشقائه وتدخل (زوجة أحد أشقائه "المشكو فى حقها" - لها معلومات جنائية) فى تلك الخلافات والمحرر بشأنها العديد من المحاضر والمقضى فى أحدها بحبس المشكو فى حقها سنة وتم ضبطها فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

خلافات ميراث الغربية مشاجرة

