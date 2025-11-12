كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 17 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات والإدراج على قوائم الإرهاب، لاتهامه بالانضمام للجماعة الإرهابية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انضم إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.