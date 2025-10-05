رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

قدم المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، بأسمى آيات التهنئة وأعذب عبارات التبريك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الشعب المصري ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصار أكتوبر المجيد.

وقال: "هذه المناسبة التي ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، تذكرنا ببطولات رجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني الفداء والتضحية، ورفعوا راية النصر عاليًا، ليعيدوا للأمة عزتها وكرامتها، وبهذه الذكرى، ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة حكيمة تقود مسيرة التنمية والتقدم نحو مستقبل مشرق".

