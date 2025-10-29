حبس سوزي الأردنية سنة بتهمة نشر محتوى خادش

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة بالقاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية بالحبس لمدة سنة، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التعدى على القيم الأسرية.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية".

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع، قُدِّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟