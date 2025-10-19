ضبط مسجل خطر احترف النصب على أهالي المنيا

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفى خدمة العملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب.