إعلان

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

12:00 م 18/10/2025

الإدارة العامة للمرور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 27 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رفع 27 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة الإدارة العامة لمرور القاهرة الإدارة العامة لمرور الجيزة المخالفات المرورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ايجل نوار و الأهلي .. تعرف على التشكيل
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي