الداخلية تنقذ 27 طفلا من عصابة المشاغبين الـ21

كتب : مصراوي

06:01 م 12/10/2025

الأطفال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 رجلا و10 سيدات- لـ 15 منهم معلومات جنائية؛ لاستغلالهم الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تركز نشاط المتهمين بدوائر أقسام شرطة (مدينة نصر أول – مدينة نصر ثان - مدينة نصر ثالث - النزهة)، وضُبط بصحبتهم 26 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

أطفال أحداث مدينة نصر القاهرة استجداء المارة

