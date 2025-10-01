إعلان

9 أطنان دقيق مدعّم في قبضة شرطة التموين خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:22 ص 01/10/2025

شرطة التموين _أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعّم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعّم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع الأمن العام شرطة التموين مديريات الأمن الإجراءات القانونية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
بث مباشر.. جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي في البرلمان لإلقاء بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة