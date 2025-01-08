الداخلية تكشف كواليس "فيديو الرعب" في الصعيد

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص مصاب بجرح طعني في أحد شوارع منطقة دار السلام بمحافظة سوهاج.

بالفحص والتحقيقات، تبين أن الواقعة وقعت في السابع من الشهر الجاري، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الحادث في وقت قصير. كان بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وهو سكين.

وخلال التحقيقات، أفادت شقيقة المجني عليه بأنها اتهمت زوجها، العامل في المنطقة، بتوجيه الطعنة لشقيقها باستخدام السكين إثر مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية خلافات أسرية ومصاهرة. أدى هذا النزاع إلى إصابة المجني عليه التي تسببت في وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.