كشف شبكة إجرامية تزور شهادات الدخل لحجز وحدات سكنية مدعمة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف شبكة لارتكاب جرائم تزوير شهادات الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية مدعمة.

وأسفرت التحريات عن تحديد شخصين مقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة، يقومان بالترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية. وبمداهمة مكانهما، تم ضبط عدد من شهادات الدخل الخالية من البيانات، استمارات لحجز الوحدات السكنية، أكلاشيه، منشورات دعائية، وجهاز كمبيوتر مع هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بتنفيذ نشاطهما كما هو موضح في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.