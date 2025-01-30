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ضبط 188 قطعة سلاح و361 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

01:43 م الخميس 30 يناير 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 361 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 86590 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وجاءت تلك النتائج في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وباشرت النيابة التحقيق.

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وزارة الداخلية سلاح ناري الحملات الأمنية
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