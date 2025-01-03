الأمن العام: تنفيذ 60 ألف حكم قضائي وضبط 350 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود المكثفة خلال 24 ساعة عن ضبط 137 قطعة سلاح نارى و344 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 60245 حكم قضائي متنوع.

وتنوعت نتائج الحملة الأمنية بين ضبط 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهماً، وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي على مستوى مختلف مديريات الأمن. كما تم ضبط 344 قضية مخدرات في مناطق متفرقة، إلى جانب القبض على 7 هاربين مطلوبين، و18 متهماً في قضايا بلطجة.

فيما يخص المخالفات المرورية، تم ضبط 254 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 20,966 مخالفة مرورية متنوعة. كما أُجريت اختبارات فحص المخدرات على 45 سائقًا على الطرق السريعة، تبين من خلالها تعاطي 6 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وباشرت النيابة التحقيق.