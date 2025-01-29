إغلاق 158 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط المخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، ما أسفر عن إغلاق 158 محلًا تجاريًا لعدم التزامها بمواعيد الغلق المحددة خلال 24 ساعة.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وضبط التزام المنشآت بالقرارات الصادرة.