تفحم غرفة نوم ونجاة زوجين من الموت ببولاق

كتب - محمد شعبان:

تفحمت محتويات غرفة نوم شقة سكنية ونجا قاطنوها من الموت ببولاق الدركرو غرب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بصفط اللبن.

مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الأول لمنزل مكون من 4 أدوار بشارع الثلاجة، مما اسفر عن تفحم محتويات غرفة نوم وتمام الاخماد دون إصابات.