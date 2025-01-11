"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 36 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لاستهداف حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فضلاً عن ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وبالتعاون مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، تم توجيه حملات أمنية في عدة دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت هذه الحملات عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان:

ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدري "الشابو" و"الهيروين" بحوزة 3 متهمين (لإثنين منهم معلومات جنائية).

ضبط 6 قطع أسلحة نارية "غير مرخصة"، تشمل بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، 2 مسدس، وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة.

تنفيذ 813 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 10 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة.

ضبط 3 قطع أسلحة نارية "غير مرخصة"، تشمل بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

بحوزة 7 متهمين، 4 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.