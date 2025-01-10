العثور على جثة أسفل عقار بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص إثر سقوطه من علو بمنطقة الطالبية هرم.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع ترسا.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة نتيجة حادث سقوط من علو من العقار رقم 27 وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.