الاستئناف تعاقب 3 أشقاء بالسجن المشدد 6 سنوات

كتب ـ رمضان يونس:

خففت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق خليل، حُكمها على 3 أشقاء من السجن المؤبد إلى المشدد 6 سنوات، لاتهامهم بالإتجار في نبات الحشيش "القنب"، والترامادول وسلاح ناري "خرطوش" في العياط جنوب الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار خالد فائق خليل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح السيد حسن ونمير نبيل محمد المهدي، وسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 12131 لسنة 2022 جنايات العياط والمُقيدة برقم 2407 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أن الأشقاء الثلاثة المتهمين "مصطفي.أ"، و"محمود .أ"، و"أحمد.أ" حازوا و أحرزوا بقصد الإتجار نبات حشيش"القنب" المخدر وعقار الترامادول وسلاح ناري "خرطوش" و25 طلقة نارية، متخذين دائرة مركز العياط جنوب الجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهم الآثم.

وذكرت تحقيقات النيابة أن تحريات البحث الجنائي أفادت قيام 3 أشقاء بالإتجار في المواد المخدرة وإحرازهم أسلحة نارية وذخائر، ونفاذاً لإذن النيابة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين داخل مأوى يخضع لسيطرتهم حال افتراشهم لفافتين للهيروين وبحوزتهم سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعثر بحوزة الأول والثاني والثالث على تسعون قرصًا للترامادول المخدّر، و واحد وعشرون طلقة خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

و بمواجهتهم أقروا بإتجارهم في الجواهر المخدّرة المضبوطة واستخدام السلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهم وأن المبالغ المالية حصيلة الإتجار.

وتابعت تحقيقات النيابة أن تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن المضبوطات 90 تسعون قرص من الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من الجداول المرفقة بقانون المخدرات، وأن عدد لفافتين من البلاستيك الأسود كلاً منهما محزماً بلاصق بكلاً منهما لفافة من ورق بمج اللون تحوي كلاً منهما أجزاء نباتية خضراء اللون وزنتا قائماً ثلاثة كيلو جرام وخمسمائة وستة وستون جرام واثنان وستون جرام، ثبت أن الأجزاء النباتية لنبات الحشيش "القنب".

وكشف تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ماركة (SERRA) صناعة تركية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 تحمل مفردات وبه التعمير والتشريع وهي كاملة و سليمة وصالحة للإستعمال، وعدد 25 طلقة نارية تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 ومنها السلاح المرسل للفحص.