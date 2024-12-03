نصب واستيلاء على ملايين الجنيهات.. حكم قضائي عاجل بشأن "مستريح الكمبوندات"

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنح القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الكمبوندات"، بالحبس 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب المتهم والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح الكمبوندات"، فتح شركة بالقاهرة الجديدة، واستهدف أصحاب الفيلات والكمبوندات وتعرف على ضحاياه من جروبات على السوشيال ميديا.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما حرر عددًا من المشاهير ورجال الأعمال محضرا ضد شاب يبلغ من العمر 22 عاما، يتهمونه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي قدرت بقرابة 300 مليون جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واقتادته إلى قسم الشرطة؛ للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتولت الجهات المختصة التحقيق معه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، عن أن الشاب المتهم والمعروف إعلاميًا بمستريح الكمبوندات، فتح شركة بالقاهرة الجديدة، واستهدف أصحاب الفيلات والكمبوندات وتعرف على ضحاياه من جروبات على السوشيال ميديا.