النشرة المرورية.. سيولة في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

كتب- علاء عمران:

شهدت الطُرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية خلال فترة الذروة الأولى، وسادت حالة من الانسيابية المرورية أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

وشهدت مناطق مدينة نصر، حركة سير منتظمة وصولًا إلى الطريق الدائري، وسط انتشار أمني مكثف لمتابعة حركة السير وضمان انتظامها في الشوارع والميادين الحيوية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي و رمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.