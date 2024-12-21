الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة عيادة طبيب شهير بالهرم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تعرض إحدى الفتيات للتعدي والسرقة داخل عيادة طبيب وسرقة عدد الهواتف المحمولة ومبلغ مالي من عاملة بالعیادة، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكي طبیب – مقیم بدائرة قسم شرطة الأھرام بالجیزة، وقرر أنه مالك عیادة "كائنة بدائرة القسم"، وتعمل بھا إحدى الفتیات "تحمل جنسیة إحدى الدول" والتي قررت أنھا حال تواجدھا بمفردھا بالعيادة حضر إلیھا شخص "لا تعلم بياناته"، وطلب منھا حجز كشف لمريضة وانصرف ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعيادة وقام بالاستيلاء منھا على "3 ھواتف محمولة – مبلغ مالي" ولاذ بالھرب، وأفاد بعدم قیامھما بتحرير محضر بالواقعة.

وأسفرت جھود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل – مقيم بدائرة القسم وبحوزته "سلاح أبیض– أحد الھواتف المستولى علیھا" بمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف بقيامه بالتصرف ببيع الھاتفین المحمولين "لأحد الأشخاص" أمكن تحديده وضبطه وبحوزته الھاتفین، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.