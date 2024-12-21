5 حالات اختناق في واقعتين مختلفتين في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

سجلت مدينتا 6 أكتوبر والشيخ زايد 5 حالات اختناق في واقعتين متفرقتين.

البداية من الحي الحادي عشر بالشيخ زايد، حيث أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب للغاز داخل شقة بعقار مواجه لمركز الشباب.

أما الحي السادس بـ 6 أكتوبر، فقد سجل حريقًا بشقة بمساكن المستقبل نتج عنه حالتا اختناق لربة منزل تدعى "ريهام.ص." (26 سنة) وابنها "عبد الله" (4 سنوات) نتيجة الحريق.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد و6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتم تحرير محضر حيال كل واقعة.