استثمارات مشبوهة تكشف عن شبكة لغسل الأموال بقيمة 180 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ في ضبط شبكة تضم 5 أشخاص وسيدتين، لهم سوابق جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وأظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الممتلكات والأموال المغسولة بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.

جرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.