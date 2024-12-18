الداخلية تضبط 8 شركات ومكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق 6 شركات سياحية و2 مكتب تعمل "بدون ترخيص".

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة بالنصب على المواطنين.

تبين أن 6 شركات و2 مكتب تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، على الرغم من أن نشاطها غير قانوني. وقد قامت هذه الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب. وعُثر داخلها على عدد من المضبوطات، أبرزها مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفاري ورحلات داخلية وبحرية، بالإضافة إلى مجموعة من إيصالات استلام النقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسباً لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".