الإدمان يقود 3 أشخاص لقتل سائق في الخليفة.. ماذا حدث؟ (نص تحقيقات)

كتب- أحمد عادل

أدلى المتهمون بقتل المجني عليه “جمال عبدالله” وسرقة سيارته، باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابهم الواقعة أمام جهات التحقيق، لحاجتهم إلى الأموال لإدمانهم تعاطي المواد المخدرة.

وقال المتهمون “مصطفى م.” و”محمد س.” و”محمد خ.” في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 469 لسنة 2024 جنايات الخليفة، إنهم قرروا استهداف أحد سائقي سيارات الأجرة من كبار السن لقتله والاستيلاء على السيارة، لحاجتهم الماسة إلى المال لشراء المواد المخدرة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين توجهوا صوب موقف المنيب، واستوقفوا المجني عليه “جمال عبدالله” وطلبوا منه توصيلهم إلى حي الإمام بالخليفة، وعند وصولهم أحكموا الوثاق حول عنقه حتى فارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحمل جثمان المجني عليه في صندوق السيارة، واستقروا على دفنه داخل المقابر، وقاموا بالحفر ودفن الجثمان والانصراف على النحو المفصل.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه “جمال عبدالله” التي أودت بحياته قد حدثت من الوثاق على عنقه، وهو ما يتفق مع إقرار المتهمين حول ارتكابهم الواقعة، وما انتهت إليه مذكرتنا بشأن الواقعة وجرت إحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي.

وثبت بمعاينة فريق من النيابة العامة لمكان العثور على الجثمان أنه قد جرى دفنه على عمق قارب النصف متر تقريبًا، بمعاينة السيارة تبين وجود آثار حمراء اللون يُشتبه في كونها دماء المجني عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية قتل المجني عليه “جمال عبدالله” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة السيارة الخاصة به.