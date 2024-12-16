مقتل شاب في مشاجرة بأوسيم والشرطة تطارد الجاني

كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب طعنًا بسلاح أبيض؛ إثر مشاجرة بمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة قتيل.

العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم وجه ضباط المباحث بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي نشوب مشاجرة بقرية القيراطيين أودت بحياة شاب يدعى "رمضان.س." يبلغ من العمر 23 عامًا. حاولت أسرته إنقاذه بعد سقوطه على الأرض ونقلوه للمستشفى لكنه فارق الحياة.

ويكثف المقدم محمد طبلية رئيس المباحث جهوده لتحديد وضبط المتهم، وتحفظت الشرطة على جثمان المجني عليه بثلاجة المستشفى انتظارًا لقرار النيابة العامة.