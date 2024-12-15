غسيل أموال وشقق وسيارات.. حبس 4 متهمين بتجارة المواد المخدرة

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 4 أشخاص متهمين بـغسل 135 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بقيامهم بالتحصل على 135 مليون جنيه من تجارة المخدرات، وبأنهم حاولوا أن يصبغوها بالصبغة الشرعية عن طريق تأسيس عدد من الكيانات المشروعة، مثل تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، والقيام بشراء العقارات والسيارات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وقدرت تلك الممتلكات بـ 135 مليون جنيه" تقريبًا.