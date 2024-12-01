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ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة في مطروح

07:09 م الأحد 01 ديسمبر 2024

المضبوطات

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كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمطروح.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح بمشاركة قطاع الأمن العام إعتزام تشكيل عصابى يضم عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بمطروح بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهما، وضُبط بحوزتهما "15 سلاح نارى " 10 بندقية آلية ، 4 بنادق خرطوش ، طبنجة "– كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – 50 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

عصابة مخدرات سلاح تتشكيل عصابي مطروح
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