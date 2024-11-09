الأمن الاقتصادي: ضبط 1568 قضية ظواهر سلبية.. و4218 سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن ومكافحة كافة أشكال الجريمة. وقد قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتنفيذ حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت هذه الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية، عن نتائج إيجابية في مجالات متعددة.

ففي مجال شرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بتنفيذ حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الحملة عن ضبط 1568 قضية متنوعة.

في مجال شرطة الكهرباء، أسفرت الجهود عن ضبط 4218 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

أما في مجال مباحث الضرائب والرسوم، فقد أسفرت الحملة عن ضبط 456 قضية في مجالات مختلفة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وفي مجال شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 105 قضايا متنوعة، بما في ذلك مخالفات المباني وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لتحقيق السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.





