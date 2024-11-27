إصابة عجوز سودانية في انفجار أسطوانة غاز بأكتوبر



كتب- محمود الشوربجي:

أصيبت سيدة سودانية مساء اليوم، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة التعاونيات بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بسماع صوت فرقعة قوي واندلاع حريق في شقة بأحد العقارات.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين حدوث تسرب غاز بأسطوانة بوتاجاز أدى لانفجارها.

وأسفر الفحص أن الانفجار أسفر عن إصابة عجوز تحمل الجنسية السودانية بإصابات خطيرة وانهيار جزء من شرفة الشقة الخارجية وتهشم بالاثاث.

مباشرة تم نقل المصابة إلى المستشفى وأخمدت قوات الحماية المدنية حريق الشقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.