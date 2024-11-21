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شرطة التموين تضبط 17 طن دقيق بلدي مدعم في 24 ساعة

02:06 م الخميس 21 نوفمبر 2024

دقيق

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط حوالي 17 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

دقيق شرطة التموين المخابز
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