ضبط 387 قضية مخدرات و163 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية مكبرة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف مديريات الأمن، حيث أسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 387 قضية مخدرات و163 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 85,297 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 429.5 كجم من الحشيش، 87.3 كجم من البانجو، 14.5 كجم من الهيروين، 15.058 طن من الهيدرو، 370 كجم من بذور البانجو، و9 أفدنة مزروعة بالنبات المخدر. إلى جانب ضبط 15.7 كجم من الآيس، 7.5 كجم من الشابو، 3.8 كجم من الإستروكس، 2.1 كجم من البودر، 130 جرامًا من الأفيون، 300 أمبول مخدر و18,590 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال الأسلحة، تم ضبط 163 قطعة سلاح ناري، شملت 13 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 117 فردًا محليًا، 389 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، و250 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 85,297 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل 365 حكم جناية، 27,200 حكم حبس جزئي، 4,548 حكم حبس مستأنف، 42,098 حكم غرامة و11,086 مخالفة. ونجحت الحملة في ضبط 8 تشكيلات عصابية تضم 26 متهمًا ارتكبوا 33 حادثًا متنوعًا، إلى جانب القبض على 24 متهمًا هاربًا و23 من القائمين بأعمال البلطجة.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارتين و18 دراجة نارية تم الإبلاغ عن سرقتها. كما تم ضبط 25,045 مخالفة مرورية متنوعة. وأظهرت نتائج فحص السائقين إيجابية 12 سائقًا لتعاطي المواد المخدرة من أصل 63 تم فحصهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.