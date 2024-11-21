الداخلية تلاحق الخارجين والهاربين من أحكام قضائية في 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة، التي استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، تم توجيه حملات أمنية موسعة شملت العديد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة في هذه المحافظات.

وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بحق الهاربين.

مديرية أمن أسيوط تم ضبط 59 قضية سلاح ناري غير مرخص، تضمنت 10 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 47 فرد محلي وعدد من الطلقات. كما تم ضبط 13 قضية إتجار في المواد المخدرة، شملت 7.560 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 1.120 كيلو جرام من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة. بالإضافة إلى تنفيذ 572 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، شملت 9 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 62 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، 1.120 كيلو جرام من مخدر الشابو، وكمية من مخدرات "الهيدرو" و"الهيروين". كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري غير مرخص، تضمنت 4 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة، 5 خزائن، وعدد من الطلقات. وتم تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 7.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 7.500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص، شملت 2 بندقية خرطوش، فرد محلي وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية في جميع أنحاء البلاد لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بجميع صورها.