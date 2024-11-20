عادل حمودة يكشف لمصراوي مصير مقنيات الفنان أحمد زكي

كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الكبير عادل حمودة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي المهمة كانت موجودة في مكتبه بالهرم.

وقال حمودة في تصريحات خاصة لمصراوي: من أهم المقتنيات التي كانت الموجودة في مكتبه "بايب الرئيس الراحل أنور السادات وعبايته والبوت الذي لبسه في العرض العسكري، وكذلك عدد كبير من المقتنيات الشخصية والسيناريوهات وأوراق الضرائب والعقود وعدد من الخطابات الشخصية، ولا أحد يعلم أين ذهبت".

أين ذهبت مقتنيات الفنان أحمد زكي؟

وأضاف حمودة: كان هناك عدد آخر في شقته الموجودة في شقة المهندسين، وتم بيعهما من قبل شقيقه رامي الذي استولى على ممتلكات الراحل بالقوة بعد وفاة ابنه هيثم، وحسب معلوماتي أن الأشقاء ليس من حقهم أن يرثوا في الفنان الراحل.

وأكمل حمودة: لقد تم بيع المكتب والشقة، والمشتري لم يكن يعلم أهمية هذه المقتنيات، إلا بعد الضجة التي حدثت على مقتنيات الفنان الكبير الراحل، وكان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أول من قام بالتصوير في مكتبه بعد رحيل أحمد زكي، كما لفتت صحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون النظر لأهمية هذه المقتنيات، مما دفع المشتري إلى أن يدرك أن لهذه الأشياء أهمية كبيرة.

وزارة الثقافة تبحث عن مقتنيات الفنان أحمد زكي..

وتابع حمودة: تحدثت مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وأكدت أنها شكلت لجنة للحصول على هذه المقتنيات، إلا أن المالك الجديد تنبه لأهميتها فطلب مقابل مالي ضخم للتنازل عنها.

وكانت آخر أعمال الكاتب الصحفي عادل حمودة، كتاب تحت عنوان "في صحة أحمد زكي.. مشواري معه من أول لقطة إلى آخر لحظة!"، والذي يتضمن بعض المواقف والحوارات التي جمعت الصديقين لسنوات طويلة، والكواليس التي مر بها منذ انطلاقته الفنية في البدايات وحتى النجومية وإلى رحيله، وعن حالته المرضية وكيف اكتشف مرضه بالسرطان.

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