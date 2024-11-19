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تحرير 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد (تفاصيل)

11:29 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

مخالفة مرورية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لتحقيق الإنضباط على الطرق، حيث أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحرير 40.204 مخالفة مرورية متنوعة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتصدرت مخالفات تجاوز السرعة المقررة قائمة المخالفات، حيث تم تحرير 25.608 مخالفة ضد السائقين الذين تجاوزوا السرعة المحددة. كما تم ضبط 1.246 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 مخالفة تخص الدراجات النارية، بالإضافة إلى 1.110 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وشملت الحملة أيضًا ضبط 8 مخالفات لمواقف عشوائية، و10 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المضبوطة.

الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية الدراجات النارية مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة
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