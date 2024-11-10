اليوم.. الحكم على متهم في قضية "خلية داعش أكتوبر"

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، الحكم على متهم اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش أكتوبر الإرهابية".

وجاء في أمر الإحالة أنه بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.