الكاميرات كشفت الجريمة.. اعتقال رجل حاول قتل جاره بالرصاص

وكالات

أقدم رجل على قتل جاره أثناء تواجده في حديقة منزل بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، ووثق مقطع فيديو لحظة إقدام رجل على قتل جاره بإطلاق النار عليه.

وأظهر مقطع فيديو رجلًا وهو يلقي مواد غريبة في فناء منزل جاره عدة مرات كجزء من حملة مضايقة تصاعدت إلى إطلاق النار على جاره ديفيس موتوري خارج منزله.

بعد أقل من 24 ساعة، تم توجيه سلسلة من التهم الجديدة، بما في ذلك محاولة القتل، ضد جاره جون سوتشاك :" الآن ليده ثلاث أوامر اعتقال صادره بحقه".

"نكتب اليوم في رعب شديد من فشل شرطة مينيابوليس في حماية أحد سكانها".. مضمون رسالة تم إرسالها إلى كل من عمدة المدينة ورئيس الشرطة.

رئيس الشرطة رد على الرسالة في مؤتمر قالا: إنه أمر مخيب للآمال للغاية، لم أتلق مكالمة هاتفية واحدة من مسؤول يطلب الحقائق، بالإضافة إلى ذلك، تصاعد الموقف جزئيا بسبب الإجراءات التي عجل بها الضحية

وقال رئيس الشرطة إنهم يحاولون اعتقال المتهم بآمان منذ أبريل في انتظار مغادرته لمنزله، وتابع : إذا ذهبنا مع فريق التدخل السريع وانتهى بنا الأمر في موقف يتطلب استخدام القوة المميتة، فإن العناوين الرئيسية ستكون: شرطة مينيابوس تطلق النار على شخصًا مريضًا عقليًا.