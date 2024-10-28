جثة شاب على القضبان بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، الاثنين.

المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بعد محطة نكلا.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص مصرع رامي رمضان 30 سنة مقيم برقاش إثر حادث قطار في أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.