حادث جماعي بالوراق وتصادم سيارة ودراجة أعلى المحور

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في حادث سير بمنطقة الوراق شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع الجزارين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص إثر حادث جماعى "اصطدام دراجة نارية" والمصابون هم كل من:

حسانين سيد ٦٤ سنة، رجب سيد ١٨ سنة، سلامة عبدالحميد ٥١ سنة وجابر محمد ١٨ سنة نقلوا إلى مستشفي الوراق المركزي للعلاج.

في سياق آخر، أصيب كل من مؤمن الروبي 30 سنة وسعاد رجب 47 سنة إثر تصادم سيارة بدراجة نارية أعلى محور 26 يوليو ونقلا إلى مستشفى إمبابه العام.