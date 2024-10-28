إعلان

حادث جماعي بالوراق وتصادم سيارة ودراجة أعلى المحور

12:30 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في حادث سير بمنطقة الوراق شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع الجزارين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص إثر حادث جماعى "اصطدام دراجة نارية" والمصابون هم كل من:

حسانين سيد ٦٤ سنة، رجب سيد ١٨ سنة، سلامة عبدالحميد ٥١ سنة وجابر محمد ١٨ سنة نقلوا إلى مستشفي الوراق المركزي للعلاج.

في سياق آخر، أصيب كل من مؤمن الروبي 30 سنة وسعاد رجب 47 سنة إثر تصادم سيارة بدراجة نارية أعلى محور 26 يوليو ونقلا إلى مستشفى إمبابه العام.

حادث الوراق الجيزة المرور محور 26 يوليو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اندلاع حريق داخل كافيه بالمنصورية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة