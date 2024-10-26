بـ232 سبيكة نحاسية.. ضبط مصنعين غير مرخصين لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة في الخانكة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، مالكي مصنعين غير مرخصين لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفادت بقيام مالكي مصنعين غير مرخصين، كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بطريقة عشوائية عن طريق الحرق داخل أفران حرارية، مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان، بهدف استخلاص منتج نهائي من المعادن مثل النحاس والرصاص والكروم لطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مالكي المصنعين، وعُثر بداخل المصنعين على 46.8 طن من المواد الخام والمنتج النهائي، من بينها 232 سبيكة نحاسية وخطي إنتاج لإعادة تدوير النفايات الخطرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وخاصة جرائم الغش التجاري.