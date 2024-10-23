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كشف مخطط غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه لتاجر مخدرات في البحيرة

01:43 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب- عاطف مراد:


اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص له سجل جنائي، مقيم بمحافظة البحيرة، بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة.


المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، ليبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه

مكافحة المخدرات تاجر مخدرات البحيرة
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