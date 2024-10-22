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إصابة تلميذ في حادث داخل مدرسة بإمبابة

07:36 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

سقوط من علو - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب تلميذ بكدمات متفرقة إثر سقوطه من علو داخل مدرسة بإمبابة شمال الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث داخل مدرسة الإمام علي.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة "رمضان.م." 8 سنوات، بكدمات بالرأس والجسم واضطراب بدرجة الوعي نتيجة سقوطه من علو أثناء اليوم الدراسي.

أسرع القائمون على المدرسة بنقله إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

سقوط من علو الجيزة مدرسة إمبابة النجدة
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